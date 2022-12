The Quarry: Horror-Game für die PS5 gewinnen

Als am letzten Abend eines Sommercamps die Sonne untergeht, beginnt für 9 Jugendliche eine lange Nacht des Horrors.

Spiele jeden der neun Ferienlagerbetreuer*innen in einer packenden filmgleichen Geschichte, in der jede Entscheidung den Verlauf deiner einzigartigen Geschichte verändert. Jede Figur kann der Star werden – oder noch vor dem Morgengrauen sterben. Was wird bei dir passieren?