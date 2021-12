Mitmachen und Sonos Soundbar Beam gewinnen

Egal ob Loft oder Einzimmer-Wohnung– die Sonos Beam (Gen 2) fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein.

Mit integrierter Sprachassistenz unterstützt Sonos Beam (Gen 2) zudem ganz einfach dabei, herauszufinden, auf welchem Kanal der Lieblingsfilm gerade läuft, während man selbst die Snacks für den Abend vorbereitet. Auch wenn das eigene Wohnzimmer nicht ganz an die Größe eines Kinosaals herankommt – mit ihrem kompakten Design findet die Sonos Beam (Gen 2) auch auf der schmalsten Anrichte Platz und sorgt für soundstarke Erlebnisse.

Die neue Sonos Beam (Gen 2) ist mit Dolby Atmos ausgestattet und bietet kristallklare Dialoge bei Serien, Filmen und Games und gibt Sportbegeisterten bei Live-Ereignissen durch eine detailreiche Soundkulisse das Gefühl selbst vor Ort dabei zu sein, wenn die Fans in euphorischem Jubel ausbrechen.

Zusätzlich zum Blockbuster-Universum bietet die smarte Sonos Soundbar viele weitere Möglichkeiten für schöne Stunden mit guter Musikbegleitung, denn die Sonos Beam (Gen 2) ist mit über 100 verschiedenen Streaming-Diensten kompatibel. Darunter auch der eigene Streaming-Dienst von Sonos, Sonos Radio , der Fans jedes Genres eine breite Vielfalt an handkuratierten Sounderlebnissen bietet. Von exklusiven Interviews, seasonal Stations für die wichtigsten Anlässe des Jahres bis hin zu selbst kuratierten Sonos Radio Stations von internationalen Größen wie Dolly Parton, Brian Eno oder CRO.

Und nicht nur zu Weihnachten, sondern auch darüber hinaus machen sich Soundgeschenke von Sonos immer gut. Um hier auch den passenden Speaker aus dem Sonos-Portfolio auszuwählen, ist der Gift Guide von Sonos die perfekte Hilfestellung. Unter https://holiday.sonos.com/de-de/ finden sich in 8 Kategorien die besten Speaker für jede*n deiner Lieben – so steht einem gelungenen Fest mit glanzvollem Sound nichts im Weg.

Wer also seinen Sport-, Film-, oder Gaming-begeisterten Liebsten dieses Jahr zu Weihnachten ein Strahlen in die Augen zaubern möchte, kann Sonos Beam (Gen 2) direkt auf www.sonos.de um 499,- EUR in den Farben schwarz oder weiß bestellen.