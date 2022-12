Cuphead: Mitmachen und Games gewinnen

In diesem klassischen Shoot-em-up-Actionspiel kannst du die Brüder Cuphead oder Mugman (im Einzelspieler- oder lokalen Koop-Modus) spielen, seltsame Welten besuchen und gewaltige Bosse bekämpfen, die den ganzen Bildschirm füllen. So holst du dir deine Seele vom Teufel selbst zurück! Diese besondere Version enthält die unglaublich beliebte DLC-Erweiterung The Delicious Last Course, die Spielern eine Schar zusätzlicher Bosse, wunderbarer Waffen und Amulette bietet sowie den brandneuen spielbaren Charakter Ms. Chalice.



Mit den entzückenden Extras, die die Künstler im Studio MDHR liebevoll hergestellt haben, hältst du damit die umfassendste Cuphead-Erfahrung in Händen – perfekt für langjährige Fans und neue Spieler!