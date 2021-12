NERF-Legends: Mitmachen und Games gewinnen

NERF Legends versetzt dich in eine futuristische Sci-Fi-Welt, in der du Legionen von Robotergegnern und ultimativen Endgegnern gegenüberstehst. Bewaffnet mit einer Vielzahl von NERF-Blastern, die auf ihren ikonischen Gegenstücken aus der realen Welt basieren, musst du dich gegen furchterregende Feinde durchsetzen und gleichzeitig die beeindruckendsten Trickshots in einer Reihe von einzigartigen und immersiven Schauplätzen abfeuern. Sind deine NERF-Fähigkeiten der Herausforderung gewachsen, um zur ultimativen NERF-Legende zu werden?