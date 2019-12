Gigaset GS290 im Quiz gewinnen

Die Hauptkamera hat zwei Objektive und kombiniert die beiden Fotos mit 16 MP und 2 MP. Das Gigaset GS290 beherrscht außerdem die Near Field Communication ( NFC). Damit lassen sich EC-Karten oder Kreditkarten virtuell auf das Smartphone laden. An der Kassa muss dann nur mehr das Smartphone mit aktivierter App an das Terminal gehalten werden. So wird das Mobiltelefon zum Zahlungsmittel der Zukunft. Mit NFC lassen sich aber auch unkompliziert Daten wie Telefonnummern oder Adressen zwischen zwei Smartphones austauschen.



Ein Fingerabdrucksensor und die Gesichtserkennung machen das Entsperren des GS290 zusätzlich besonders sicher. Mit dem Fingerabdrucksensor lässt sich außerdem durch Bildschirmseiten scrollen, ein eingehender Anruf annehmen oder die Kamera öffnen.