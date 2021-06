Infinity: Mitmachen und Handykette gewinnen

Die universelle Handykette lässt sich an nahezu jedem Smartphone-Modell egal ob mit oder ohne Hülle in Sekunden anbringen.

Die Handykette ist aus strapazierfähigem Silikon mit hochwertigem Nylonband gefertigt und lässt sie sich in wenigen Sekunden an vielen Smartphone-Modellen anbringen, ohne dabei die Kamera, Anschlüsse oder Funktionstasten zu verdecken. Genauso schnell lässt sich Infinity zum Laden des Smartphones oder wenn die Handykette gerade nicht benötigt wird, auch wieder entfernen. Beachten sollte man nur, dass die Kamera auf der Rückseite sich auf der linken oder in der Mitte des Smartphones befindet. Das dehnbare Silikon eignet sich für Smartphones mit einer Displaygröße bis zu 6,5 Zoll an und hält sie sicher am Band. Die Nylonkordel ist bis zu 150 Zentimeter individuell verstellbar und sorgt für den nötigen Tragekomfort. Wer etwas mehr Farbe ins Spiel bringen möchte, dem steht Infinity neben Schwarz und Weiß auch in Blau und Rot zur Auswahl.