Jahresquiz: "Das magische Museum"

Der Hund Fluffy hat sich im Museum verlaufen und einiges durcheinander gebracht. Und er hat den großen Dino-Knochen geklaut. Es gilt ihn zu finden, bevor das Museum wieder seine Pforten öffnet. Auf der Suche durchstöbert man alle Räume und erlebt so manches Abenteuer. Doch wehe, wer den Dino weckt ...

"Das magische Museum" ist ein innovatives Brettspiel. Via smartPLAY nutzt man Smartphones intelligent und eröffnet so eine neue Spieldimension: Das System erklärt die Spielregeln, dient als Spielleiter, reagiert auf Spielzüge und passt das Spiel individuell an.