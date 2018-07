Kreativ sein lohnt sich: Lego Stars Wars-Packages gewinnen

Der Sommer ist da, die Urlaubszeit steht vor der Tür. Wir haben uns gemeinsam mit Lego neulich die Frage gestellt: „Wo und wie verbringen Han Solo und Chewbacca eigentlich ihren Urlaub?“

Helft ihr uns dabei, das herauszufinden? Wir suchen bis 8. August, 23:59 Uhr eure besten Urlaubschnappschüsse von Chewbacca und Han Solo. Habt ihr die beiden vielleicht am Flughafen entdeckt? Ward ihr am Strand und habt Han Solo beim Surfen beobachtet oder Chewbacca beim Sonnenbad am Pool? Werft euch dafür in eure besten Kostüme oder stellt Urlaubsszenen mit Lego Minifiguren nach. Tipp: ein brauner Filzstift, lässt eine "normalen" Lego-Figur etwas mehr wie Chewie aussehen ;-)



Unter allen Einsendungen vergeben wir folgende Lego Star Wars-Sets zum Film:



Imperial TIE Fighter

Der Imperial TIE Fighter verscheucht jeden Gegner. Dabei versuchen die Charaktere Han Solo und sein Gefährte Tobias Beckett ihm zu entkommen, bevor mit den gewaltigen Shootern auf sie gezielt wird. Der Lego Star Wars Imperial TIE Fighter verfügt über zahlreiche originalgetreue Details, wie die robusten Flügel, das aufklappbare Minifiguren Cockpit und eine Einstiegsluke, sowie die zwei Shooter. Das Set enthält außerdem 4 Minifiguren, unter anderem Han Solo und Tobias Beckett.