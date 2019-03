LEGO Technic: Das sind eure Traumautos

"Baue (d)ein (Traum)auto aus LEGO und schick uns ein Foto davon.", lautete die Aufgabe, die wir euch im Zuge unseres Kreativwettbewerbs gemeinsam mit Lego gestellt haben. Mit den vielen tollen Einreichungen, die wir nach unserem Aufruf erhalten haben, habt ihr unserer Jury die Auswahl alles andere als leicht gemacht. Letzten Endes fiel die Wahl auf das Traumauto von Thomas und seinen Sohn. Die beiden haben sich sofort an die Arbeit gemacht, nachdem sie von unserem Wettbewerb erfahren haben und ein Auto gebastelt, das sogar über drei Aufziehmotoren verfügt. Ein weiteres LEGO Technic Porsche 911 RSR-Set erhalten Silvio und Timo für ihr kreatives Projekt.



Eine kleine Auswahl an tollen Einreichungen, die wir im Zuge unseres Wettbewerb bekommen, könnt ihr in der nachfolgenden Bildergalerie bewundern. Wir möchten uns bei allen die mitgemacht haben, recht herzlich bedanken.