Mario Kart 8 Deluxe: Switch inklusive Game gewinnen

Am 16. Oktober starten die drei Online Turniere in Mario Kart 8 Deluxe. Passend dazu vergeben wir ein Nintendo Switch-Package.

Am Samstag, demsenkt sich erstmals die Startflagge zum Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Germany . Auch weitere Termine für die nächsten beiden Online-Turniere stehen bereits fest. Für die Teilnahme wird ein Internetzugang, ein Nintendo-Account und eine aktive Mitgliedschaft beibenötigt. Im Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Germany geht es in Einzelrennen derüber. Gefahren wird mit Standard-Items und die Schlau-Steuerung darf benutzt werden.