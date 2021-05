Miitopia: Mitmachen und Nintendo Switch Lite inklusive Game gewinnen

Brich auf in ein abgedrehtes Abenteuer mit all deinen Freunden in Miitopia für Nintendo Switch! Erstelle deine eigene Heldengruppe bestehend aus Mii-Charakteren und nimm es mit dem dunklen Fürsten auf. Der hat all die Gesichter der Bewohner Miitopias gestohlen - selbst das des Königs! Befreie sie und bring das Königreich mit der Macht der Freundschaft wieder ins Gleichgewicht!



Auf deinem Abenteuer gehst du auf Erkundungen, findest Schätze und triffst auf Kobolde, Golems und... Hamburger? Die Schergen des dunklen Fürsten haben die verschiedensten Formen und gestohlenen Gesichter - jeder von ihnen schräger als der andere! Besiege sie in Kämpfen voller Überraschungen!