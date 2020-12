Mitmachen und iRobot Roomba i7+ gewinnen

Der Saugroboter iRobot Roomba i7+ mit Clean Base verfügt über die Fähigkeit zu lernen, zu planen und sich an den Grundriss eines Zuhauses anzupassen. Dank Imprint Smart Mapping merkt sich der Roomba i7+ mehrere Grundrisse und Raumnamen, sodass Anwender Reinigungsaufgaben individuell gestalten und den Roboter per Sprachbefehl oder über die iRobot HOME App anweisen können, bestimmte Räume zu reinigen. Der Saugroboter lernt deine Reinigungsgewohnheiten kennen und macht individuelle Vorschläge, er schlägt dabei auch Aktionen vor, an du vielleicht nicht sofort gedacht hast, z. B. zusätzliche Reinigungen in der Allergiesaison oder in der Zeit des Fellwechsels bei Haustieren.