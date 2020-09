Neues Quizduell: Mitmachen und Merchandise gewinnen

Seit 2012 zog Quizduell über 100 Millionen Spieler mit cleveren Fragen und spannenden Duellen an. Der Nachfolger Neues Quizduell behält klassische Quizduell-Komponenten bei und erweitert sie durch den neuen Arena-Modus. Im Arena-Modus wird das Wissen der Spieler in den bekannten zwanzig Quizkategorien über sechs Runden selektiv auf die Probe gestellt. Die Punkte aus den einzelnen Arena-Spielen werden addiert und lassen die Spieler in der jeweiligen Arena-Rangliste live zur Spitze klettern.In „1 gegen 1“-Matches lassen sich weiterhin Freunde, Familie oder beliebige Spieler in den zwanzig Quizkategorien herausfordern.