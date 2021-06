Motiviert, gegen den Klimawandel aktiv zu werden, haben sich die drei Wiener Studenten Daniel, Peter und Felix im Oktober 2020 vorgenommen, das Potenzial im Bereich der Ernährung für unseren Planeten zu nutzen und das Startup One Meal A Day gegründet. OMAD hat es sich nicht zum Ziel gesetzt, Ernährungsverbote und -regeln aufzustellen, sondern viel mehr bewusst in kleinen Schritten einer nachhaltigeren Ernährungsform entgegen zu spazieren - nämlich mit einer Mahlzeit am Tag, mit One Meal A Day.



Bei seinen Kochboxen setzt das Startup auf saisonale Rezepte und auf biologischen Anbau. Besonderen Wert legt das junge Team auf die Verwendung emissionsarmer Produkte, weshalb alle Gerichte pflanzenbasiert sind.

Ganz Wien vegan zu machen, ist aber definitiv nicht das Ziel. Im Wesentlichen geht es darum, das Bewusstsein für Ernährung zu festigen und klimafreundliche Alternativen köstlich und bequem zu präsentieren. Davon können sich Teilnehmer*innen durch Kocherlebnisse in der eigenen Küche selbst überzeugen.