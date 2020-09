Oral-B io Zahnbürste und Jahresvorrat Zahncreme gewinnen

Jährlich am 25. September findet der internationale „Tag der Zahngesundheit“ statt. Dieser Welttag steht ganz im Zeichen gesunder Zähne und deren optimalen Pflege. Das nehmen wir gemeinsam mit Oral-B zum Anlass um eine Oral-B iO inklusive einem Jahresvorrat Oral-B Sensitivität & Zahnfleisch Balsam Zahncreme zu vergeben.



Oral-B iO

Die Oral-B iO Modelle sind extrem leise, sehr sanft und präzise in der Anwendung und liegen durch ihr schlankes Design gut in der Hand. Die Energie wird somit punktgenau auf die Borstenspitzen übertragen, konzentriert sie dort, wo sie am meisten benötigt wird, und lässt den von Zahnärzten entwickelten kleinen, runden Bürstenkopf sanft von Zahn zu Zahn gleiten.



Gregor hat die Oral-B iO getestet, zu seinem Artikel geht es hier: Oral-B iO im Test: Wenn die Zahnbürste vorwurfsvoll schaut