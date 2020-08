Oral-B iO im Test: Wenn die Zahnbürste vorwurfsvoll schaut

Das Zahnpasta-Massaker

Der Nachteil des stromlinienförmigen Designs: ein Zahnpasta-Strom. Je nach persönlicher Tagesverfassung und Putzdauer ist es bei mir mehrmals vorgekommen, dass die Zahnpasta der Zahnbürste entlangrinnt, über die Hand bis zum Ellbogen.

Ich habe 3 verschiedene Zahnpasten verwendet und verschiedene Putzmodi, mal mit Mund streng geschlossen, mal entspannt offen: In allen Kombinationen konnte ein Zahnpasta-Massaker passieren, bei dem sie sich nicht nur dekorativ um den Mund, sondern eben bis zum Ellbogen verteilt. In den ersten 2 Wochen musste ich auch öfters als sonst den Badezimmerspiegel putzen, bis ich mich an die neue Bürste gewöhnt hatte.

Durch das bündige Design ist es immerhin sehr einfach, die iO nach Gebrauch abzuwaschen bzw. abzuwischen. Das sollte man auch machen, damit die Ladestation nicht schmutzig wird. Ich habe es zumindest bis zum Ende von Woche 3 geschafft, bevor ich zum ersten Mal die Bürste nicht gründlich abgewischt habe und dann die Station reinigen musste. Die Ladestation ist flach mit nur einer kleinen Wölbung, um die Bürste magnetisch einrasten zu lassen, und dadurch ebenfalls einfach zu reinigen.

Trotz des eleganten und bündigen Designs gibt es dennoch einen Platz, an dem sich Zahnpastareste unbemerkt ablagern können: unter dem Bürstenkopf. Tauscht man den Bürstenkopf aus, sollte man die Zahnbürste von diesen Resten befreien. Tipp: Mit dem alten Bürstenkopf, den man sowieso wegschmeißen würde, und warmen Wasser rubbeln.