Oral-B Genius X: Die Zahnbürste, die deine Putzschwächen kennt

Fazit und Preis

Die Oral-B Genius X zeigt, dass elektrische Zahnbürsten in Zeiten des Internets der Dinge um einiges mehr können, als zu oszillieren und zu rotieren. In Verbindung mit der App wird das Zähneputzen zu einer wesentlich genauer durchleuchteten und verspielten Angelegenheit als bisher. Wer den Gamification-Ansatz schätzt und gerne virtuelle Abzeichen für das Erreichen unterschiedlichster Ziele in der Mundhöhle sammelt, sich aber zu seriös für eine Playbrush vorkommt, wird das Gerät schätzen. Ebenso toll wird es für jene Menschen sein, die jeden Bereich ihres Lebens, also auch den oralen, optimieren wollen. Für andere sind die vielen Zusatzfunktionen möglicherweise langfristig nicht interessant genug.

Hier wird sich die Spreu vom Weizen trennen, denn so eine Genius X 20000N bedeutet doch eine signifikante Investition. Im Set mit einem Bürstenkopf, induktivem Ladegerät und Reise-Etui (mit Akku, per USB aufladbar, kann auch andere Geräte aufladen, etwa Handys) kommt die Genius X auf einen unverbindlichen Verkaufspreis von 369,99 Euro. Der reale Marktpreis ist zwar um mindestens ein Drittel geringer, für eine elektrische Zahnbürste ist es am Ende dennoch ein hoher Preis.