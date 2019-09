Zur Zahnbürste gibt's noch eine Versicherung dazu

Große Veränderungen in der Branche

"Wir kooperieren mit mehreren Versicherungen und entwickeln einfach konfektionierbare Produkte. Wir sind quasi eine Versicherungsmanufaktur", sagt Gräff. Unterstützt wird bsurance u.a. von Uniqa Ventures. Die Entwicklungssparte der Versicherung existiert seit drei Jahren, wie ihr CEO Andreas Nemeth erklärt. "Die Gründung war eine klare Ansage, dass Uniqa für die Zusammenarbeit mit Start-ups offen ist. Wir sehen, dass es in unserer Branche große Veränderungen gibt. Das Grundbedürfnis nach einer Versicherung hat sich nicht verändert, aber die Art und Weise, wie wir Versicherungen kaufen, ist einem normalen Wandel unterzogen. Wir wollen den Kunden dort abholen, wo er einen Bedarf hat."

Traditionell seien Versicherungen sehr integrierte, monolithische Unternehmen, führt Nemeth aus. bsurance sei hingegen ein "Unternehmen der Netzwerkökonomie": "Das Produkt kommt von Unternehmen A, geht über einen Partner und die Schadenerledigung übernimmt ein Dritter. bsurance ist in diesem Spiel ein Orchestrator. In der Versicherungsbranche ist so etwas noch sehr wenig ausgeprägt. Banken machen das schon in größerem Umfang."

Verständlicher und zugänglicher

Gräff stimmt zu: "Die Digitalisierung ist da schon weiter. Fast jeder hat heute eine Banking-App. Doch nur bei einigen wenigen Versicherungen - wie der Uniqa - kann man am Handy nachschauen, welche Versicherungen man besitzt. Da gibt es großes Potenzial und Nachholbedarf." Diese Erkenntnis hat auch Hermann Fried bewogen, zum Start-up zu wechseln. Der ehemalige Vorstand der Wiener Städtischen Versicherung setzt sich stark dafür ein, Versicherungsprodukte verständlicher und zugänglicher zu machen: "Welche Erfahrung würden Sie als Kunde bevorzugen? Bei Vertragsabschluss sieben Tage lang auf einen Packen Papier zu warten oder innerhalb weniger Sekunden ein E-Mail zu bekommen?"

Wie Nemeth meint, gebe es diesbezüglich auch Bemühungen, international einheitliche Regeln zu schaffen. Beispiel dafür sei die europäische Insurance Distribution Directive (IDD). Diese mache es auch Unternehmen leichter, Versicherungsprodukte europaweit anzubieten. bsurance deckt mit seinen Versicherungen etwa 31 Länder ab. Das Start-up beschäftigt einen eigenen Rechtsberater, um sicherzustellen, dass alle juristischen Auflagen erfüllt sind.