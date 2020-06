10-Sekunden-Zahnbürste: Amabrush-Kopien fluten das Netz

Rechtfertigung

Amabrush versuchte sich zu rechtfertigen. Erst war von Startschwierigkeiten in der Produktion die Rede. Dann hieß es die User verwenden das Produkt falsch, obwohl sie es so nutzen, wie es Amabrush bei seiner Kickstarter-Kampagne beworben hatte. Dann hieß es, Amabrush war nie gedacht, die herkömmliche Zahnbürste zu ersetzen, es sei lediglich ein ergänzendes Produkt für die Zahnpflege. Auch das stimmt nicht. Auf der Kickstarter-Website ist immer noch zu lesen: „Du musst dir nie wieder die Zähne putzen!“

Anfang Juni 2019 meldete Amabrush Insolvenz an. Wegen einer im Mai eingereichten Klage sei man gezwungen gewesen, ein professionelles PR-Team und Anwälte anzuheuern. Dies hätte man finanziell nicht weiter stemmen können. Diese Aussage löste Ärger statt Mitleid aus. Schließlich gab man jetzt den Kunden die Schuld an der Pleite, weil sie Klage eingereicht hatten. Aus Kundensicht wäre die Klage nicht nötig gewesen, wenn Amabrush ein Produkt geliefert hätte, das so gut ist, wie es versprochen wurde.