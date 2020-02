"Wunderzahnbürste": Verfahren gegen Amabrush wurde eingestellt

Sachverständiger angefordert

Kolba habe damit gerechnet, dass die Ermittler einen Buchsachverständiger zur unabhängigen Prüfung heranziehen, was zur Überraschung des VSV allerdings nicht geschehen sei. Die Verdächtigen, unter ihnen Amabrush-Gründer Marvin Musialek, seien von der Staatsanwaltschaft dazu befragt worden, wohin die beim Crowdfunding gesammelten 8 Millionen investiert wurden. "Die Hersteller sagen, das Geld sei in die Produktion in China geflossen. Das kann ein Polizist nicht überprüfen", so Kolba gegenüber der futurezone.

Mehr als 2.500 Beschwerden seien bei der VSV eingegangen, die nun eine Mitteilung über die Einstellung des Verfahrens erhalten haben. Zudem wurde eine ausführliche Begründung über die Beendigung des Verfahrens bei der Staatsanwaltschaft angefordert. Anschließend soll entschieden werden, ob sich eine Fortsetzung des Verfahrens lohnt. Die Kosten dafür müsste der VSV dann selbst tragen.