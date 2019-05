Amabrush: "Betrugsvorwurf an Lächerlichkeit nicht zu überbieten"

Wie am Donnerstag durch den Verbraucherschutzverein VSV bekannt wurde, hat die Staatsanwaltschaft offiziell Ermittlungen gegen das österreichische Zahnbürsten-Start-up Amabrush aufgenommen. Die Vorwürfe lauten in Richtung "schweren Betrug im Zusammenhang mit der Vermarktung". In einer schriftlichen Stellungnahme zeigt sich Amabrush darüber empört und kritisiert den für den Verein tätigen Konsumentenschützer Peter Kolba schwer.

"Probleme liegen in der Natur der Sache"

"Der Betrugsvorwurf ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Welchen Vorteil der Amabrush-Gründer und dessen Mitarbeiter daraus ziehen hätte sollen, dass die Produktentwicklung nicht so reibungslos vor sich geht, wie gedacht, wird wohl auch Kolba kaum erklären können", teilte Werner Beninger, dessen Agentur Amabrush in der Öffentlichkeitsarbeit vertritt, mit. Der Amabrush-Geschäftsführer selbst stand auf Anfrage der futurezone nicht für ein Gespräch zur Verfügung.

Wie auch von der futurezone wiederholt berichtet, weist das Unternehmen sämtliche Vorwürfe hinsichtlich technischer Unzulänglichkeiten der Zahnbürste zurück. Man arbeite intensiv daran, das Produkt zu verbessern und die technischen Probleme auszuräumen. Dass sich dies verzögern könne, Kooperationspartner gewechselt werden mussten, weil sie den Ansprüchen nicht genügt hätten, liege bei einem Start-up-Unternehmen in der Natur der Sache.