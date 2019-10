Overbooked: Strategiespiel von Jumbo Spiele gewinnen

Die Abflughalle ist überfüllt, am Check In-Schalter bilden sich Warteschlangen, und jeder Passagier hat irgendwelche Sonderwünsche. Verliebte wollen zum Kuscheln zwei ungestörte Plätze nebeneinander, Kinder dürfen keinesfalls allein sitzen, Senioren müssen ihre Begleitung neben sich haben und die Rugby-Mannschaft will am liebsten gleich einen gemeinsamen Gruppen-Block in der Maschine...



Vielflieger und gestresste Airline-Angestellte kennen Szenarien wie dieses nur zu gut, im amüsant-kniffligen Brettspiel „Overbooked“ von Jumbo Spiele wird es nun auf originelle Weise nachgespielt. Allen Passagierwünschen gerecht zu werden ist dabei ein Ding der Unmöglichkeit, also gilt es strategische Entscheidungen hinsichtlich der Prioritäten zu fällen.