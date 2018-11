Overwatch Legendary Edition-Keys zu vergeben

Seid ihr bereit, euch dem Kampf um die Zukunft anzuschließen, oder habt ihr einen Freund, der sich die Action nicht entgehen lassen will? Dann ist dieser November die perfekte Gelegenheit für Overwatch! Dann schnappt euch die Legendary Edition von Overwatch und schließt euch über 40 Millionen Spielern im ultimativen Teamshooter an.



Zwischen 20. und 26. November stehen euch im Zuge der Overwatch-Gratistage (für PC, Playstation4 oder Xbox One) sämtliche Inhalte des ultimativen Teamshooters zur Verfügung. Alle 29 Helden – inklusive der neuen Revolverheldin Ashe – und 19 Karten in vielen verschiedenen Spielmodi wie Schnellsuche, benutzerdefinierte Spiele und die Arcade warten darauf, von euch ausprobiert zu werden. Außerdem können Spieler Stufen aufsteigen, Lootboxen sammeln und verschiedene Anpassungsoptionen für ihre Helden freischalten. Solltet ihr euch nach dem Probespielen für den Kauf des Spiels entscheiden, behaltet ihr euren gesamten Spielfortschritt bei. Außerdem erhaltet ihr bis zu 62 % Preisnachlass, darunter auch die neue Legendary Edition inklusive 5 legendärer, 5 epischer und 5 Origin-Skins für PC, PlayStation4 oder Xbox One. Das aktuelle Angebot endet am 29. November um 08:59 Uhr.