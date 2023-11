Pizza-Mousepad von radbag.at gewinnen

Wäre die Maus eine echte, würde sie dieses Mousepad (wäre es ebenfalls echt) in kürzester Zeit verputzen oder sich zumindest solange das Bäuchlein vollschlagen, bis nix mehr geht. Aber da weder das eine noch das andere der Fall ist, fährt die Maus fröhlich und nimmermüde über unser Pizza-Mousepad und macht das, was Mäuse eben so tun, wenn sie elektronischer Natur sind. Und gleiches gilt für diese unsere Pizza, die zwar dank 3D-Druck samt knusprigem Rad und leuchtend roter Salamischeiben ausgesprochen lecker aussieht, sich aber zwangsläufig auf ihre Mousepad-Rolle beschränken muss.

Das macht sie – da sie aus solidem Neopren und noch dazu mit einer rutschfesten Gummi-Unterlage versehen ist – erstaunlich gut. Aber das wird man von einem Mousepad wohl auch erwarten dürfen. Pizza hin oder her.