radbag.at: Game of Thrones 3D Puzzle - Essos im Quiz gewinnen

Game-of-Thrones-Fans können sich die kalten Wintermonate und die Wartezeit auf die Fortsetzung der Serie dank radbag.at sinnvoll vertreiben:



Mit dem Game of Thrones 3D-Puzzle Essos, das sich - wie der Name sagt - dem größeren der beiden Kontinente widmet, rechtzeitig bevor er wohl wieder in Vergessenheit gerät, nachdem Sportskameradin Daenerys mit ihrer kleinen Flotte nach Westeros aufgebrochen ist, um dort einmal schnell nach dem Rechten zu sehen. Zuvor könnt ihr aber noch einmal noch einmal durch die unendlichen Weiten von Essos streifen, Pentos, Vaes Dothrak oder Volantis nachbauen und Dario bei der Befriedung von Mereen viel Glück wünschen.

Lasst euch Zeit, genießt die Ruhe - das nächste Unheil dräut bestimmt. Das lässt sich nämlich leider nicht vermeiden.



Facts: