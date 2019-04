radbag.at: Game of Thrones 3D Puzzle - Westeros im Quiz gewinnen

Passend zum Start der neuen Staffel von Game of Thrones am 14. April vergeben wir gemeinsam mit radbag.at passend zum Staffelstart folgendes cooles Puzzle:



Jetzt werden wir aufbauen, was über fünf Romane und bald acht Staffeln mehr oder weniger sorglos zerstört oder sonstwie in Mitleidenschaft gezogen wurde. Jetzt werden wir zusammenführen, was zusammengehört: Von der Großen Mauer (solange sie noch steht) über Winterfell (im Vor-Ruinen-Zustand), The Eyrie (naturgemäß außen vor) bis nach King's Landing (nicht mehr in Spatzenhand) und Oldtown - ganz Westeros, mit allem, was so dazugehört, solange es noch dazugehört.

Das epische Game of Thrones 3D-Puzzle besteht aus nicht weniger als drei Schichten mit großer Landkarte, topographischen Elementen, Städten, Burgen, Standarten, Wappen und allem, was sonst noch zu einem stilgerechten Fantasy-Gemetzel gehört.