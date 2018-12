radbag.at: Star Wars Todesstern Katzenhöhle gewinnen

Laserschwerter? Plasmakanonen? Raumjäger? Spionage-Drohnen? Haben Katzen nicht nötig. Denn erstens haben sie genug Waffen, um im Ernstfall ernst machen zu können. Zweitens geht ihnen der Konflikt Imperium vs. Republik aber so was von am wohlbepelzten Hintern vorbei. Drittens haben sie sowieso keine Zeit für derlei Trivialitäten, weil sie Wichtigeres zu tun haben (zum Beispiel fressen oder schlafen). Weshalb ihnen viertens der imperiale Oberlurch höchstpersönlich, Sportskamerad Darth "Schnauf" Vader, einen plüschigen Mini-Todesstern zur Verfügung gestellt hat, damit die Tierchen ihre Politik der Nichteinmischung weiter verfolgen mögen und nicht etwa auf dumme Gedanken kommen (wie den, nach der Erde auch den Rest des Universums zu übernehmen).

So bleiben sie denn, wo sie sind, verkriechen sich in ihre neue Star Wars Todesstern Katzenhöhle und lassen den Rest der Welt tun, was der Rest der Welt eben so tut. Tja. Keine schlechte Strategie.