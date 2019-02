radbag.at: Verzauberte Rosen Leuchte zu vergeben

Die offiziell lizensierte Leuchte aus Die Schöne und das Biest von radbag.at ist ein Symbol für die wahre Liebe und Schönheit. Berührt man die Kuppel, leuchtet die Rose edel unter dem Glas und zwar so lange bis der Fluch aufgehoben ist. Betrieben wir die Leuchte via USB, Gumminoppen am Boden sorgen für einen sicheren Stand.

Maße Leuchte gesamt ca. 21 cm hoch; Kuppel Durchmesser ca. 11 cm; Basis Durchmesser ca. 13,5 cm; USB-Kabel ca. 148 cm lang

Gewicht ca. 330 Gramm

Wir vergeben den stylische Leuchte von radbag.at unter allen, die unsere Social Media Beiträge auf Facebook oder Instagram bis 18. Februar, 9:30 Uhr kommentieren und unsere Aufgabe dort erfüllen.

Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen: https://futurezone.at/service/teilnahmebedingungen/24.581.855