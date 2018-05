Ravensburger "Blacky Jacky" gewinnen

„Black Jacky“, „Billy the Cat“ und „Whiskertou“ sind die Charaktere im neuen Kartenspiel von Newcomer-Spieleautor Johannes Krenner, deren Aufgabe es ist, möglichst nahe an 21 Punkte zu kommen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird getauscht, gesammelt und vor allem getrickst, was das Zeug hält. Wer am Ende des Durchgangs 21 oder mehr Punkte hat, verliert ein Herz – aber zum Glück hat eine Katze ja mehr als ein Leben….



Die Grundidee zum Spiel lieferte dem gebürtigen Waldviertler aus Heidenreichstein, der jetzt in Wien lebt, das traditionelle Kartenspiel „Black Jack“. Für die Katzenfiguren stand anschließend der freche Jungkater von Freunden Pate. Neben seinem Hauptberuf als selbstständiger Grafiker hat der 32-Jährige mittlerweile bereits 12 Spiele veröffentlicht, mit „Black Jacky“ sein erstes Spiel im Ravensburger Spieleverlag.