Mitmachen und smartes Thermostat von tado gewinnen

Es gibt doch nichts Schöneres, als im Winter in ein warmes Zuhause zu kommen. Spart man dabei auch noch Geld, ist die Freude umso größer. Gerade in Zeiten steigender Energiekosten möchte man bei der nächsten Heizkostenabrechnung schließlich keine böse Überraschung erleben. Mit den smarten Thermostaten von tado° sparen Nutzer*innen im Schnitt 22 Prozent ihrer Heizkosten ein und tun damit auch der Umwelt etwas Gutes.

Die Thermostate passen sich dem Tagesablauf an und heizen nur dann, wenn jemand zu Hause ist. Das funktioniert über eine App auf dem Smartphone der Bewohner*innen. So kann man sich immer auf eine warme Wohnung freuen und verschwendet keine Energie, wenn man unterwegs ist.

Außerdem liefern die smarten Thermostate von tado° Einblick in den Zustand der Luft - sowohl für außen als auch innen. So wissen Nutzer*innen zum Beispiel, welche Schadstoffe sich gerade in der Außenluft befinden oder wie hoch die Luftfeuchtigkeit in ihren eigen vier Wänden ist und können so ihr eigenes Raumklima ideal steuern.

Die Installation ist im Handumdrehen geschafft. Und wer will, kann die Thermostate auch über Amazon Alexa, den Google Assistant oder Apple HomeKit ganz einfach vom Sofa steuern.