snakebyte: Kopfstützenhalterung für Tablets und Switch gewinnen

Mit dem snakebyte SEAT:MOUNT ist zocken oder Filme schauen auf der Auto-Rückbank so komfortabel wie nie zuvor. Das kompakte Gadget wird an der Kopfstütze von Fahrer- oder Beifahrersitz befestigt und bietet stabilen Halt für Nintendo Switch und alle anderen mobilen Geräte zwischen 7 und 10 Zoll Größe. Durch den leichten Aufbau kann der SEAT:MOUNT einfach nach Bedarf angebracht werden und sorgt so für Gamingsessions und Filmabende unterwegs. Gerade auch bei Trips mit kleineren Kindern ist der snakebyte SEAT:MOUNT somit das perfekte Accessoire, um auch bei längeren Fahrten für Ruhe auf der Rückbank zu sorgen.