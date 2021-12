Star Wars The Black Series: Mitmachen und Boba Fett-Helm gewinnen

Das Buch von Boba Fett

Am 29.12. wird auf Disney+ die Serie Das Buch von Boba Fett als erstes Spin-Off von The Mandalorian erscheinen. Der Ex-Kopfgeldjäger nimmt hier den Platz von Jabba the Hutt ein. Wer am Ende alles an seiner Seite kämpfen wird, erfahren wir demnächst...