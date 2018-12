Star Wars Yoda Nussknacker von radbag.at gewinnen

Meister Yoda hat sich in seiner grenzenlosen Weisheit und Großmut bereiterklärt, sich nicht bei radbag.at nur zu verkleiden, sondern für euch als außerirdischer Nussknacker aus Holz auch gleich alle Nüsse zu knacken, die den Weg in euer Weihnachts-Säckchen gefunden haben. Zack. Einfach so. Ohne Laserschwert oder sonstwas. Dafür aber mit Santa-Mütze, zwar nicht bis über die Ohren, aber immerhin. ;-)