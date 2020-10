Super Mario 3D All Stars: Die Sieger stehen fest

"In den Spielen gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Levels wie z.B. Lava, Wasser-Level, Wüsten, Geisterhäuser etc. Zeichne ein Super Mario-Level in deiner Lieblingsumgebung und schick uns deine Lösung", lautete unsere Aufgabe. Mit den vielen tollen, sehr kreativen Einreichungen, die wir nach unserem Aufruf erhalten haben, habt ihr unserer Jury die Auswahl alles andere als leicht gemacht!



Letzten Endes hat sich die Jury für den Beitrag Super Mario in einem Geisterhaus von Christian und seiner Freundin Marlies entschieden.