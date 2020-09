Super Mario 3D All Stars: Nintendo Switch und Game gewinnen

Mitmachen

Kreativ sein lohnt sich! Wir vergeben ein Package bestehend aus dem Game Super Mario 3D All Stars und einer Nintendo Switch unter allen, die folgende Aufgabe erfüllen: In den Spielen gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Levels wie z.B. Lava, Wasser-Level, Wüsten, Geisterhäuser etc. Zeichne ein Super Mario-Level in deiner Lieblingsumgebung und schick uns deine Lösung bis 12. Oktober, 10 Uhr an redaktion@futurezone.at. Betreff: Super Mario.