Tickets für "5G und das Internet der Dinge heben ab" gewinnen

Am 24. April möchte A1 in der Wiener Gösserhalle mit spannenden Gästen in das Internet der Dinge eintauchen. A1 wird im Zuge dieser Veranstaltung zeigen, welche spannenden IoT-Lösungen aktuell umgesetzt werden und was 5G in Zukunft möglich macht.



Das Internet der Dinge verändert Unternehmen, die Wirtschaft und unser Zusammenleben von Grund auf. Was gestern utopisch klang, gehört heute zum Alltag. A1 arbeitet an Anwendungen, die die Arbeitswelt und unseren Alltag nachhaltig verändern werden: Denn was wäre das beste Netz ohne Services, die wir Tag für Tag nutzen können?

Einer Podiumsdiskussion stellen sich an diesem Abend:

- Marcus Grausam (CEO und CTO A1)

- Thomas Arnoldner (CEO A1 Group)

- Karl-Heinz Strauss (CEO PORR)

- Clemens Först (Vorstand Rail Cargo Group)

- Gerry Foitik (Bundesrettungskommandant Rotes Kreuz)

- Andreas Tschas (Leiter der Digitalisierungsagentur)