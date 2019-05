Tickets für Live-VR Adventure HUXLEY 2 gewinnen

Am 16. April hat das Berliner Start-up Exit VR mit "Huxley 2: The Adventure begins" ein neues Abenteuer im Steampunk-Design und damit die Vorgeschichte zum ersten, mehrfach ausgezeichneten VR-Live Adventure "Huxley: Save the Future" gestartet. In Teams von zwei bis vier Teilnehmern brechen die Spieler virtuell in das Jahr 1872 auf, um der Legende von HUXLEY zu folgen. Ausgestattet mit genialen Erfindungen des Professors, einem Luftschiff und dem Roboter HUXLEY als Begleiter steht das Team vor der Aufgabe, die Energiequelle zu finden, die in der Legende von HUXLEY beschrieben ist. Für das digitale Abenteuer werden Spieler mit HTC Vive Brille und Controller, einem kabellosen Computer Rucksack und einem Headset zur Kommunikation ausgestattet, um die Rätsel zu lösen. Während des Spiels bewegen sich die Spieler mittels VR-Technik frei in der digitalen Welt.

Wie wird gespielt?

„HUXLEY 2" kann von Einzelteams mit zwei bis vier Personen, oder im Battle Modus mit zwei Teams mit jeweils bis zu vier Personen gespielt werden.