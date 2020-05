Xbox: Beitrag kommentieren und Xbox One X-Packages gewinnen

Die Xbox One X ist schlicht, matt und fast schon elegant. Die Xbox One X kann aktuelle Games in nativem 4K (3840 x 2160 Pixel, 2160p) darstellen, sofern diese entsprechend optimiert sind. Forza 7 ist hier das Vorzeigebeispiel, das in 4K mit 60 Frames pro Sekunde und HDR läuft. Die höhere Auflösung ist vor allem daran merkbar, dass die Darstellung sauberer aussieht. Mehr dazu in unserem Testbericht, zum Artikel gehts hier.