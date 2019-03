Xiaomi Redmi Go - Smartphone im Quiz gewinnen

Mit dem Redmi Go hat der chinesische Hersteller Xiaomi Anfang März ein besonders günstiges Einsteiger-Smartphone in den Handel gebracht. Das Xiaomi Redmi Go verfügt über die notwendigste Basisausstattung und will vor allem durch einen niedrigen Preis überzeugen. Es kommt mit einen 5 Zoll großen LCD-Bildschirm, der mit 720x1280 Pixel im 16:9-Format auflöst.



Florian hat das Gerät bereits getestet, zu seinem Bericht geht es hier.