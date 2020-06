Handgestrickte Musikmütze "Beatpack Striped Karaman" gewinnen

Das deutsche Unternehmen Ratrax stellt gemeinsam mit dem österreichischen Audiogeräte-Spezialisten AKG Mützen mit integrierten Kopfhörern her. Einige Modelle aus Schurwolle sind handgestrickt, was mit dem Emblem "Made by Mum" hervorgestrichen wird. Die futurezone testete die handgestrickte Musikmütze Beatpack Striped Karaman, das durch Streifenmuster und Bommel auffällt. Mehr dazu kann man hier nachlesen.