Pisten-Gadgets im Test: Gewärmt und beschallt zugleich

Das deutsche Unternehmen Ratrax stellt gemeinsam mit dem österreichischen Audiogeräte-Spezialisten AKG Mützen mit integrierten Kopfhörern her. Einige Modelle aus Schurwolle sind handgestrickt, was mit dem Emblem "Made by Mum" hervorgestrichen wird. Die futurezone testete die handgestrickte Musikmütze Beatpack Striped Karaman, das durch Streifenmuster und Bommel auffällt.

Die entnehmbaren AKG-Kopfhörer sind im Ohrenbereich in der Mütze integriert und werden per Kabel mit Smartphone oder Musik-Player verbunden. Am Kabelstrang befindet sich eine Fernbedienung mit einem Knopf. Drückt man diesen einmal, beginnt die Wiedergabe in der jeweils geöffneten Musik-App. Mit dem Knopf kann man auf eingehende Anrufe annehmen. Durch Doppel- oder Dreifachklick kann man auch den nächsten oder vorigen Titel auswählen.

Beim Test auf der Piste erweist sich die Beatpack als hervorragender Kopfhörer. Musik wird angenehm laut ausgespielt, dennoch hört man Umgebungsgeräusche. Die handgestrickte Wollmütze hält auch eisiger Kälte stand. Die Kabel muss man in Kauf nehmen, durch den dichten Bekleidungszustand auf der Piste fallen sie jedoch nicht unangenehm auf. Die Ein-Knopf-Fernbedienung ist praktisch.

Beim Fahren setzt sich das Windgeräusch bis 80 km/h nicht gegen die Musik durch. Bei höheren Geschwindigkeiten empfiehlt sich ohnehin äußerste Konzentration auf die Umgebung. Selbst wenn man keine Musik hört, ist so eine Kopfhörer-Mütze praktisch - etwa um Anrufe, die man ansonsten weder hören noch spüren würde, wahrzunehmen.

Die getestete Beatpack-Mütze ist um 89,95 Euro erhältlich, etwa beim Online-Händler radbag.at.