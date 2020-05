"Hooked" von Nir Eyal zu gewinnen

Zahlreiche digitale Produkte haben Einzug in das tägliche Leben von Menschen gehalten. Wie kann das sein? Autor Nir Eyal weiß: Wir entwickeln im Netz sehr schnell Gewohnheiten. Der Zugang ist einfach, die Flut der Daten riesig und die Geschwindigkeit unschlagbar. Unternehmer haben damit heute schier unendliche Möglichkeiten, ihren Kunden aufregende Produkte zu bieten und das Leben von Millionen von Menschen zu beeinflussen. Der Kunde kann nicht mehr anders, als das Produkt zu nutzen. Er hängt also – bildlich gesprochen – am Haken, dem "hook".