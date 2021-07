Jessica Jones: 1. Staffel im Quiz gewinnen

Nach einer Tragödie, die ihre Welt zerstört hat, lässt sich Ex-Superheldin Jessica Jones in Hell‘s Kitchen in New York City nieder und eröffnet ihre eigene Detektiv-Agentur „Alias Investigations“, in der Hoffnung, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Als sie bemerkt, dass der Grund für ihr Trauma – ein sadistischer Superschurke namens Kilgrave – wieder aufgetaucht ist, setzt sie ihre besondere Gabe ein, um ihn aufzuspüren, bevor er noch mehr Schaden in ihrem oder anderen Leben anrichten kann.

13 fesselnde Episoden auf 4 Discs mit insgesamt 640 Minuten Laufzeit machen „Marvel’s Jessica Jones – Staffel 1“ zum Highlight für alle Fans der Comic-Erfolgsschmiede. Dabei zeigt die Privatdetektivin, dass auch Helden mit Superkräften menschlich und damit verletzlich sind. Sie setzt alles aufs Spiel, um ihr eigenes Leben und das ihrer Klienten wieder in Ordnung zu bringen.