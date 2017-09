Passend zum Release von Miitopia, bitten wir zum Kreativwettbewerb: Die coolste Lösung erhält ein Nintendo 2DS-Bundle inklusive Game.

Bei Miitopia können Spieler ihre eigenen Mii-Charaktere auswählen und ihre Freunde und Familienmitglieder so zu den Stars der Geschichte machen! Ein Mii ist das virtuelle Abbild einer Person und bei Miitopia können diese gemeinsam auf Reisen gehen, um Monster zu bekämpfen und den Dunklen Fürsten zu Fall zu bringen, der zufälligerweise auch ein Mii ist!

Was zu tun ist?

Lasst eurer Kreativität freien Lauf und zeigt uns, wie ihr als Mii aussehen würdet. Zeichnen, basteln, kneten, etc - alles ist erlaubt. Die kreativste Lösung gewinnt.



Schickt uns eure Lösung bis inklusive 1. Oktober unter dem Betreff "It's Mii" an [email protected] Die Gewinner werden per Mail verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitmachen darf, wer mindestens 16 Jahre alt ist und die obenstehende Aufgabe erfüllt, weiters gelten folgende Teilnahmebedingungen.

