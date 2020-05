Mit futurezone und Xbox zur Game-City

Das Xbox AT Team lädt am Freitag-Abend gemeinsam mit Ubisoft zum exklusiven Get Together auf der Game-City, das dem Zocken und dem ungezwungenen Plaudern dient. Es warten auf euch unter anderem der HALO 2 Multiplayer auf Xbox One, ASSASSINS CREED: UNITY, TOM CLANCY’S: THE DIVISION, SUNSET OVERDRIVE und noch vieles mehr und das ohne Anstellen und schwitzige Menschenmassen. Auch für Snacks und Getränke ist gesorgt.