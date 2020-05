Programm für Wiener Game City und FROG bekannt gegeben

Auch für die jüngeren Besucher wird es wieder Programm geben, in der wienXtra-Kinderzone werden Spiele für Kinder im Alter zwischen vier bis zwölf Jahren gezeigt. Zudem gibt es für Kinder die Möglichkeit, mit einfachen Mitteln ein eigenes Spiel zu entwickeln. Am Freitag findet zudem eine eSport-Schulmeisterschaft statt, an der jeder teilnehmen kann. Die Anmeldung ist online möglich, gespielt wird Trackmania 2 Canyon (PC), Kinect Sports Rivals ( Xbox One) sowie Flight Control (Tablet).

Am Samstag folgt dann die Konsolen-Staatsmeisterschaft in FIFA 14, PES 2014, Killer Instinct und Forza 5. An allen drei Tagen werden zudem die Austrian Masters in Hearthstone, Dota 2 und Stracraft 2 ausgetragen. Die Sieger erhalten ein Ticket für die IesF-World Championships in Baku, wo sie Österreich vertreten und um hohe Preisgelder spielen dürfen.