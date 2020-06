Neue Channels, neue Einblicke

Last but not least wird im Community-Channel auch ein niegelnagelneues Redaktionsblog sein Zuhause finden: Alle futurezone-Redakteure werden künftig neben ihren Berichten und Interviews auch für euch bloggen und Einblicke Hinter die Kulissen bzw. in ihren Arbeitsalltag gewähren.

Wenn uns mal was besonders schwer gefallen ist, wenn uns etwas ganz viel Spaß gemacht oder belustigt hat, aber auch, wenn wir uns über etwas furchtbar aufregen mussten - wir werden es euch erzählen, Augenzwinkern inklusive.

Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen und freuen uns, die futurezone-Leser noch näher zu uns holen zu können.

In diesem Sinne, alles Liebe,

Claudia