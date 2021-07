Next Generation "Fun Park" im Quiz gewinnen

Smarte Modellbahn-Loks verbinden die virtuelle und reale Spielewelt erstmals miteinander. Die futurezone verlost ein Exemplar von "Next Generation: Fun Park".

Der Modelleisenbahnhersteller Roco hat unter der Bezeichnung "Next Generation" das erste Eisenbahnspiel entwickelt, das virtuelle und reale Spielewelten miteinander verbindet. Mit Tablet oder Smartphone können jetzt smarte Lokführer ab sechs Jahren, einen interaktiven Zug durch spannende Geschichten und fantastische Abenteuer, die als App – gibt es für Apple IOS und Android – zum Download angeboten werden, steuern. Dabei sammeln die Spieler "Action Points", die in weiterer Folge den Spielverlauf beeinflussen und für Abwechslung sorgen. Die virtuell gestellte Aufgaben sind in der realen Welt zu lösen – der Zug wird damit zum "Partner" im Spiel. Ist die Aufgabe erfolgreich gelöst, geht die Geschichte weiter.