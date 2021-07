Robotic Enhanced Vehicles im Quiz zu gewinnen

Mit den Robotic Enhanced Vehicles, kurz R.E.V., kombiniert WowWee, einem Anbieter von Robotik- und Unterhaltungselektronik, den Spaß von physischen, App-gesteuerten Autos mit den packenden Elemente von Videospielen wie Super Mario Kart oder F-Zero. Die Roboterautos werden per Smartphone oder Tablet ( iOS und Android) gesteuert: Einfach das Smartphone per Bluetooth mit einem R.E.V. koppeln und wahlweise gegen einen Freund oder die künstliche Intelligenz antreten. Jedes R.E.V. kann mit virtuellen Waffen ausgerüstet werden, mit denen man den Gegner besiegen kann. Jeder Treffer reduziert die Lebensenergie, wird man gerammt, vibriert das Smartphone. Mit jedem Sieg schaltet man weitere Fähigkeiten und neue „Waffen“ für sein R.E.V. frei. Während des Battle lässt sich in der App dann bequem zwischen den Waffen wechseln oder ein Health-Kit zum Einsatz bringen.