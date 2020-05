We Are Developers: 10 Tickets zu gewinnen

"Wer möchte, kann gerne in Ritterrüstung vorbeikommen", meint Sead Ahmetovic, einer der Organisatoren der neuen österreichischen Entwicklerkonferenz "We Are Developers". Am 11. Juni werden im Rahmen der Konferenz mehr als 200 Entwickler auf der Burg Perchtoldsdorf in Niederösterreich erwartet. Dort stellen internationale Experten wie Thomas Schranz, Mitbegründer und CEO von Blossom.io, Max Kossatz vom Twitch-Konkurrenten hitbox.tv, Sebastian Gierlinger (Ghost.org) sowie Christoph Hofer (Vice) die Trends der nächsten Jahre vor.

Wir verlosen unter allen Lesern, die bis 7. Juni, 23:59 Uhr eine Mail mit dem Betreff "We Are Developers" an redaktion@ futurezone.at schicken, zehn Karten für die Konferenz. Die Gewinner werden per Mail verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

